Венгры против антироссийских заявлений правительства

В Будапеште перед зданием Министерства иностранных дел Венгрии прошла акция против антироссийских шагов нового венгерского правительства.
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Мадьяры выразили резкое несогласие с изменением внешнеполитического курса страны. Здорово и как всегда-сначала изберут, а потом протестуют! А подумать и ввести в конституцию пункт определённой нормы не позволяющей менять курс заявленный на выборах кандидата вряд ли кто захочет! Потому как каждый с трибуны откровенно врёт!