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Аргументы недели

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Венгры против антироссийских заявлений правительства

Венгры против антироссийских заявлений правительства

В Будапеште перед зданием Министерства иностранных дел Венгрии прошла акция против антироссийских шагов нового венгерского правительства.

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Геннадий Бережнов

Мадьяры выразили резкое несогласие с изменением внешнеполитического курса страны. Здорово и как всегда-сначала изберут, а потом протестуют! А подумать и ввести в конституцию пункт определённой нормы не позволяющей менять курс  заявленный на выборах кандидата вряд ли кто захочет! Потому как каждый с трибуны откровенно врёт!