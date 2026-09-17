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FiNE NEWS

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Владимирцы отделались лёгким испугом: дрон-неудачник посыпал осколками дома и тачки

Представьте: раннее утро, Владимир только просыпается, а в небе уже разворачивается настоящее кино. Беспилотник решил наведаться в город, но наши ребята не растерялись.

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