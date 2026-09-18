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Грушко: Россия ждёт ответа от Турции насчёт возможных поставок оружия США Киеву

Грушко: Россия ждёт ответа от Турции насчёт возможных поставок оружия США Киеву

Москва ждёт ответа от Анкары по поводу возможных поставок американского оружия Украине. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

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