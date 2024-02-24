Премьер Италии: ХАМАС не напал бы на Израиль, если бы конфликт на Украине

Обострение палестино-израильского конфликта, начавшийся 7 октября 2023 года, когда палестинская группировка ХАМАС из сектора Газа нанесла массированный ракетный удар по территории Израиля не произошло, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине за полтора года до этого.