Saudi Arabia Cuts Europe Off From October Crude as Gulf Exports Surge

Saudi Aramco has told European term customers they will receive no Saudi crude in October, even as the kingdom pushes roughly 60 million barrels back through the Persian Gulf after damage to its East-West pipeline.
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