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Царьград

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Сгорела за два месяца: стала известна страшная причина смерти звезды "Каменской"

Сгорела за два месяца: стала известна страшная причина смерти звезды "Каменской"

Ушла из жизни заслуженная артистка России, чье лицо было знакомо миллионам телезрителей. Актриса Молодежного театра на Фонтанке скончалась на 69-м году жизни после короткой, но беспощадной борьбы с тяжелым недугом.

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