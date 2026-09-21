Сгорела за два месяца: стала известна страшная причина смерти звезды "Каменской"

Ушла из жизни заслуженная артистка России, чье лицо было знакомо миллионам телезрителей. Актриса Молодежного театра на Фонтанке скончалась на 69-м году жизни после короткой, но беспощадной борьбы с тяжелым недугом.
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