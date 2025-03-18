Рубио: Трамп снова прокладывает путь к миру

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова взял на себя роль лидера по мирном урегулирование украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио 18 марта, прокомментировав телефонный разговор американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, в социальной сети X.
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