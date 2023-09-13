Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана

Соединенные Штаты продолжают заниматься вопросами, связанными с урегулированием конфликтной ситуации в Закавказье, где возросла напряженность между Арменией и Азербайджаном.
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