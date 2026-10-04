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Царьград

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В Новосибирске 14-летний мотоциклист пострадал в ДТП с Nissan

В Новосибирске 14-летний мотоциклист пострадал в ДТП с Nissan

В Кировском районе Новосибирска 3 октября 20-летний водитель Nissan Skyline при повороте у парковки не пропустил мотоцикл Motoland, за рулём которого находился подросток около 14 лет, и тот получил травмы.

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