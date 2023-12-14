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В Новосибирске во второй половине декабря ожидается потепление до 0 градусов

В Новосибирске во второй половине декабря ожидается потепление до 0 градусов

Погодные сервисы обещают резкое потепление после аномальных морозов.По данным погодных сервисов в Новосибирске после лютых морозов может начаться резкое потепление и даже повышение температуры воздуха до 0 градусов.

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