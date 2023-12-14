В Новосибирске во второй половине декабря ожидается потепление до 0 градусов

Погодные сервисы обещают резкое потепление после аномальных морозов.По данным погодных сервисов в Новосибирске после лютых морозов может начаться резкое потепление и даже повышение температуры воздуха до 0 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии