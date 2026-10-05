Саудовская Аравия: В вечерние часы в непосредственной близости от нефтяного объекта Aramco в Рабиге, к северу от Джидды в провинции Аль-Мекка, вспыхнул крупный пожар.
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