В Иванове открылась фотовыставка «Природа и климат: Ивановская область»

7 июня «Новые люди» открыли выставку, посвященную природе Ивановского региона. В галерее представлены 60 пейзажей фотографов-профессионалов и любителей, а также инфографика о климате и экологии нашего края.
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