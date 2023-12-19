Владимир Корнилов: Проблемы с поставками оружия Украине: итальянская коалиция не в восторге от идеи

Итальянская газета il Fatto Quotidiano сообщает со ссылкой на несколько источников, что в правительственной коалиции Мелони возникли проблемы с утверждением закона о продлении поставок оружия Украине на 2024 год.
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