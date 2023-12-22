В ВВО завершился чемпионат по гиревому спорту

По результатам окружного турнира будет сформирована сборная команда ВВО, которая, после дополнительной подготовки, выступит на чемпионате Вооруженных Сил по гиревому спорту, который пройдет в марте будущего года в Смоленске.
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