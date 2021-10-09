Мировое обозрение

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Ученые заподозрили аборигенов Новой Зеландии в загрязнении атмосферы, которое продолжается 700 лет

Ученые заподозрили аборигенов Новой Зеландии в загрязнении атмосферы, которое продолжается 700 лет

Международная группа ученых, исследовавшая образцы антарктического льда, выявила вероятную причину древнего антропогенного загрязнения, которое датируется XIV веком и продолжается до сих пор.

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