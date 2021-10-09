Ученые заподозрили аборигенов Новой Зеландии в загрязнении атмосферы, которое продолжается 700 лет

Международная группа ученых, исследовавшая образцы антарктического льда, выявила вероятную причину древнего антропогенного загрязнения, которое датируется XIV веком и продолжается до сих пор.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии