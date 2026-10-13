Эксперт рассказал, может ли психотест выявить опасного пилота самолета

Предполагаемое нападение на борту Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai показало, что некоторые угрозы в гражданской авиации невозможно предотвратить полностью даже в одной из самых жестко регулируемых отраслей.
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