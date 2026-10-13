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Аргументы и Факты

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Эксперт рассказал, может ли психотест выявить опасного пилота самолета

Эксперт рассказал, может ли психотест выявить опасного пилота самолета

Предполагаемое нападение на борту Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai показало, что некоторые угрозы в гражданской авиации невозможно предотвратить полностью даже в одной из самых жестко регулируемых отраслей.

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