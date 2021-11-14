В М

102 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Михалев
    Если для участия в Шоу Собчак подписывались какие то документы и там есть требования о неразглашении информации в эфи...На Ксению Собчак ...
  • Александр
    Миротворец сраный.Лукашенко: К Воло...
  • Яна
    Детский лепет...Лукашенко: К Воло...

ЗАНАВЕС: БЮДЖЕТНЫЕ МИЛЛИОНЫ УТЕКЛИ НА ГОЛЫЕ КОСТЮМЫ

ЗАНАВЕС: БЮДЖЕТНЫЕ МИЛЛИОНЫ УТЕКЛИ НА ГОЛЫЕ КОСТЮМЫ

Двойное гражданство, квартиры в центре Москвы в наследство от администрации, делюкс-номера в пятизвёздочных гостиницах для приглашённых режиссёров, завышение стоимости при госзакупках и авторские отчисления с шестью нулями – так выглядит закулисье театральной жизни России.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Переверзева
Жанр доноса автор освоил на отлично. Уроки убийц Мейерхольда усвоены замечательно.
Ответить
1
15 час.
Гаражный кооператив ЛАДА
Очень жаль, что нет ОБХСС и НКВД. Давно пора эту, так называемую "культуру" мыть со щёлоком в бочке с кипятком.
Ответить
14 час.
марина суровая
А где прокуратура?
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх