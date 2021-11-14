Двойное гражданство, квартиры в центре Москвы в наследство от администрации, делюкс-номера в пятизвёздочных гостиницах для приглашённых режиссёров, завышение стоимости при госзакупках и авторские отчисления с шестью нулями – так выглядит закулисье театральной жизни России.
ЗАНАВЕС: БЮДЖЕТНЫЕ МИЛЛИОНЫ УТЕКЛИ НА ГОЛЫЕ КОСТЮМЫ
Комментарии
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Ирина Переверзева
Жанр доноса автор освоил на отлично. Уроки убийц Мейерхольда усвоены замечательно.
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15 час.
1
Гаражный кооператив ЛАДА
Очень жаль, что нет ОБХСС и НКВД. Давно пора эту, так называемую "культуру" мыть со щёлоком в бочке с кипятком.
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14 час.
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