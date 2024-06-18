Российская авиация разгромила украинские позиции у Авдеевки Ольга ВайленкоВчера, 17 июня 2024 года, российская военная авиация продемонстрировала свою мощь в районе Авдеевки, совершив мощный удар по позициям Вооруженных сил Украины.
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