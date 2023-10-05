Госкомпания «Роснано» предупредила о риске своего банкротства: она не сможет погасить долги до конца 2023 года за счет собственных средств.
Проделки Чубайса добили брошенное им «Роснано»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вага карлито
Тут посыл простой! Зато пожили красиво! Какие сливки снимали массово и до сих пор нет нет а какой не будь деятель вступится за рыжего! 90 годы вроде бы прошли но от них еще продолжают плясать!
Ответить
5 час.
Ирина Тютюгина
Да не переживайте все так. И Чубайс смертен. В гроб с собой ничего не возьмет.
Ответить
3 час.
Тамара Елисеева
А людям от этого станет легче?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии