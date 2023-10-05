СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Елисеева
    А людям от этого станет легче?Проделки Чубайса ...
  • Владимир Стеклов
    Они все ведут тихо только по началу ,а потом пробы ставить не куда,гнать их из России,при чем нужно дать такого пинка...Таджиков им уже м...
  • witalechka петров
    своих не нарожали, вот узбеки и едут к нам. Свято место пусто не будет.Стала свидетельни...

Проделки Чубайса добили брошенное им «Роснано»

Проделки Чубайса добили брошенное им «Роснано»

Госкомпания «Роснано» предупредила о риске своего банкротства: она не сможет погасить долги до конца 2023 года за счет собственных средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вага карлито
Тут посыл  простой! Зато пожили красиво! Какие сливки снимали массово и до сих пор нет нет а какой не будь деятель вступится за рыжего! 90 годы вроде бы  прошли но  от них еще продолжают плясать!
Ответить
5 час.
Ирина Тютюгина
Да не переживайте все так. И Чубайс смертен. В гроб с собой ничего не возьмет.
Ответить
3 час.
Тамара Елисеева
А людям от этого станет легче?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх