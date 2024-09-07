В Воронежской области ввели режим ЧС из-за последствий падения беспилотника ВСУ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил в Telegram о введении режима ЧС. Речь про Острогожский район, где в ночь на субботу, 7 сентября, началась детонация взрывоопасных предметов по причине беспилотника ВСУ.
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