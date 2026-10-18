Уролог-андролог Владислав Гладышев считает, что 28 лет - оптимальный возраст для мужчины, чтобы стать отцом, ввиду гормонального пика.
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