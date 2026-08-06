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Инопланетяне назовут это самой тупой гибелью человечества: украинские аналитики о целях войны

Инопланетяне назовут это самой тупой гибелью человечества: украинские аналитики о целях войны

По оценкам украинских аналитиков, публичная дискуссия о контроле над 25% территории Донецкой области скрывает истинный масштаб противостояния.

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