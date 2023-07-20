Хакеры RaHDit слили в Сеть данные на 1700 сотрудников СБУ и 2000 военнослужащих ВМФ Украины

Хакерская группировка RaHDit, в ответ на теракт на Крымском мосту, опубликовала личные данные на 1700 сотрудников, работающих в Службе безопасности Украины, а также на 2000 военных ВМФ незалежной, которые теперь находятся в свободном доступе.