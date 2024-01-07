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Це будет шок

Це будет шок

Бывший прокурор Луценко заявил о 500 000 потерях ВСУ и ежемесячных потерях в 30 000.Предлагает признать правду и тогда все пойдут мобилизовываться.

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