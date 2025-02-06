NBC: увольнение агентов может нанести ущерб контртеррористическим операциям ФБР

Увольнение агентов Федерального бюро расследований США (ФБР), занимавшихся расследованием дел, связанных со штурмом Капитолия в Вашингтоне в 2021 году, может нанести ущерб многим операциям бюро, в том числе связанным с борьбой с терроризмом.
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