Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему при слове "Таджикистан" у некоторых российских чиновников отключается мозг

Почему при слове "Таджикистан" у некоторых российских чиновников отключается мозг

Некоторые представители власти частенько в своих заявлениях демонстрируют полную некомпетентность и непростительную ограниченность в вопросах миграционной политики.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Страну надо тщательно вычистить,начинвя с самого верха!
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19 час.
Коновалова Таня
А вы заметили, что тема о мигрантах зациклена только на таджиках. Не странно?
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17 час.
Зоя Копань
Совершенно не странно! Таджики могут иметь по три паспорта в том числе и российский а гражданин нашей страны не может иметь таджитский паспорт не отказавшись от паспорта РФ! Это постановление будет длится до 2025 года, если его по просьбе таджиков не продлят! С казахами, узбеками и киргизами у нас ровные отношения а вот Таджикистан, который не граничит с нашей страной, но очень граничит с Афганистаном сидит  на двух стульях, наркота в основном идёт из Таджикистана!
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15 час.

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