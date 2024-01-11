Почему при слове "Таджикистан" у некоторых российских чиновников отключается мозг

Зоя Копань

Совершенно не странно! Таджики могут иметь по три паспорта в том числе и российский а гражданин нашей страны не может иметь таджитский паспорт не отказавшись от паспорта РФ! Это постановление будет длится до 2025 года, если его по просьбе таджиков не продлят! С казахами, узбеками и киргизами у нас ровные отношения а вот Таджикистан, который не граничит с нашей страной, но очень граничит с Афганистаном сидит на двух стульях, наркота в основном идёт из Таджикистана!