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МИД: РФ не уверена в соблюдении Украиной Венской конвенции в отношении имущества

МИД: РФ не уверена в соблюдении Украиной Венской конвенции в отношении имущества

Россия сомневается, что Украина продолжает соблюдать положения Венской конвенции, которые предполагают сохранение имущества дипломатических представительств государства-противника в случае разрыва дипотношений.

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