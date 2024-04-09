МИД: РФ не уверена в соблюдении Украиной Венской конвенции в отношении имущества

Россия сомневается, что Украина продолжает соблюдать положения Венской конвенции, которые предполагают сохранение имущества дипломатических представительств государства-противника в случае разрыва дипотношений.
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