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В Минпромторге считают преждевременным выход ретейлеров в новые регионы России

В Минпромторге считают преждевременным выход ретейлеров в новые регионы России

В ближайшее время крупнейших ретейлеров России в регионах Донбасса, Херсонской и Запорожской областях не стоит ожидать, так как там есть собственные сети и несетевая торговля, заявил РБК своя вице-премьер - глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

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