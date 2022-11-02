В Минпромторге считают преждевременным выход ретейлеров в новые регионы России

В ближайшее время крупнейших ретейлеров России в регионах Донбасса, Херсонской и Запорожской областях не стоит ожидать, так как там есть собственные сети и несетевая торговля, заявил РБК своя вице-премьер - глава Минпромторга страны Денис Мантуров.