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По инициативе Зеленского заключенные выходят на свободу и пополняют ряды украинской армии

По инициативе Зеленского заключенные выходят на свободу и пополняют ряды украинской армии

Александр Воронцов 2022-03-07T05:56:12+0300 01.01.1970 Новость о том, что президент Украины Зеленский выпускает из тюрем уголовников, в том числе и осужденных за убийства, изнасилования и другие тяжкие преступления, получила очередное подтверждение.

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