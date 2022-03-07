По инициативе Зеленского заключенные выходят на свободу и пополняют ряды украинской армии

Александр Воронцов 2022-03-07T05:56:12+0300 01.01.1970 Новость о том, что президент Украины Зеленский выпускает из тюрем уголовников, в том числе и осужденных за убийства, изнасилования и другие тяжкие преступления, получила очередное подтверждение.