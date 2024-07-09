«Это было слышно на весь зал»: из-за чего Дима Билан вышел из себя на концерте

Дима Билан вышел из себя во время выступления. Чем его разозлили сотрудники? И как отнеслись к резкому поведению звезды фанаты? Что помогает заслуженному артисту РФ восполнить силы после работы? Какие блюда Дима заказывает личному повару? Почему не любит принимать гостей? И правда, что родным Билана не хватило билетов на его концерт? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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