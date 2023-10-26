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В Москве начался суд над планировавшими взорвать здание ФСБ иностранцами

В Москве начался суд над планировавшими взорвать здание ФСБ иностранцами

Второй Западный окружной военный суд в Москве начал слушание уголовного дела, возбужденного в отношении шестерых террористов ИГИЛ* («Исламское государство»)*, планировавших взорвать здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке в 2022 году.

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