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  • Виктор Рыбаков
    А что,перевёртыши чем хочешь поклянутся! -  Но "Предавший однажды - предаст не единожды".Латынина оголодала
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"Но факт в том, что тоннель готов, и Москва готовится начать транзитные поставки" - уже начала

"Но факт в том, что тоннель готов, и Москва готовится начать транзитные поставки" - уже начала

Это -- большой материал о тех самых талибах, приходом к власти которых пугали РФ на предмет их экспансии в республики Средней АзииЭкспансии пока что нет никакой, зато талибов принимают в РФ (и наверняка в Китае), и Россия с Китаем активно включают Афганистан под управлением Талибана в общее хозяйственное пространство Евразийского Востока, со всеми находящимися в его недрах ископаемыми ресурсами и географическим положением транспортного коридора север -- югТак что -- рекомендую прочестьЦитирую, выделяя некоторые места:«Теперь в одной связке.

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