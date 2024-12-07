Премьер Катара связал эскалацию в Сирии с событиями в секторе Газа

REUTERS/Hamad I Mohammed Предпринятое боевиками наступление на правительственные силы в Сирии связано с происходящим в секторе Газа, заявил премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на полях 22-го Дохийского форума.