В России введут новые штрафы для борьбы с «черными лесорубами»

Новые штрафы до 500 тыс. рублей введут в России для борьбы с незаконной вырубкой лесов. Проект соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ одобрили в кабмине, выяснили «Известия».
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