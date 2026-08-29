Hi-tech Mail сообщает: продажи "безумного" меда вызвали тревогу

По всему миру начали продавать «безумный» мед гималайских пчел, собираемый на высоте до 4000 метров. Этот продукт содержит токсин, вызывающий отравления.
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