Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Lana
    А картины-то их зачем показывать, пропагандировать это т. н. "искусство"Семья из Леноблас...
  • Василий
    Если не хотелось физически уничтожать народы-предатели, то почему нельзя было их просто ассимилировать - селить не бо...Депортация народо...
  • Fvolodya55 Федоров
    Какое дерьмо! Приехали-живите нормально! Нет, надо нас...ть.Семья из Леноблас...

Дума, СК, мигранты, Поплавская и доморощенные скакуны... да и вообще, с фига ли баня загорелась?..

Дума, СК, мигранты, Поплавская и доморощенные скакуны... да и вообще, с фига ли баня загорелась?..

Госмашина - агрегат чертовски неповоротливый, но уж коли с места стронулась - разбегайся. )). по поводу закона отклонённого Думой с формулировкой " На доработку".

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