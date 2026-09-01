Мосгорсуд принял апелляции на приговор Чекалина за 250 млн рублей

Мосгорсуд зарегистрировал апелляции на приговор Артему Чекалину, осужденному на 7 лет за вывод 250 млн рублей в ОАЭ.
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