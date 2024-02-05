Еврокомиссия «выдохлась» к 13-му пакету санкций

Представители стран Евросоюза рассмотрят 13-й пакет санкций против РФ. По мнению журналистов Reuters, знакомых с содержанием новых ограничительных мер, мероприятие будет простой формальностью, чтобы успеть принять документ до конца февраля.
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