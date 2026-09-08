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«Ты думаешь, что 35 лет — рано. Нет — сейчас самое время»: Яна Чурикова рассказала, как перестать бояться климакса

«Ты думаешь, что 35 лет — рано. Нет — сейчас самое время»: Яна Чурикова рассказала, как перестать бояться климакса

Журналистка поддержала женщин, которые впервые сталкиваются с менопаузой Яна Чурикова , фото: Starface.

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