Конгрессвумен Луна назвала посла России в США Дарчиева хорошим другом

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что регулярно встречается с российским послом в США Александром Дарчиевым и считает его своим хорошим другом.
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