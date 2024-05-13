Тульские спасатели потушили три пожара за прошедшие сутки

За минувшие сутки, с 12 по 13 мая, на территории Тульской области зарегистрировали три техногенных пожара и одну автомобильную аварию, по информации регионального МЧС, Отметим, речь идет лишь о тех происшествиях, последствия которых устраняли спасатели.
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