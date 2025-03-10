В автосервисе раскрыли, почему новые китайские машины стали совсем не китайскими

Ещё 10 лет назад китайские автомобили ассоциировались с сомнительным качеством и копированием чужих решений — модели вроде Lifan X60, Chery QQ или Chery Amulet не могли составить серьёзную конкуренцию мировым брендам.
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