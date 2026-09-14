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ЦБ впервые ввел надбавки в 250% для банков по облигациям, обеспеченным потребкредитами

ЦБ впервые ввел надбавки в 250% для банков по облигациям, обеспеченным потребкредитами

Банк России с 15 октября впервые введет 250-процентные макропруденциальные надбавки для банков по облигациям, обеспеченным поступлениями от потребительских кредитов.

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