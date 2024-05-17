Президент Вучич обругал Запад словами маршала Жукова

Лидер Сербии процитировал советского маршала, когда говорил о неблагодарности Запада.16 мая глава сербского государства Александр Вучич выступил в телерадиоэфире рассказав своим гражданам об ожидаемой к принятию в ООН резолюции о "геноциде в Сребренице", которая открывает возможности упразднения Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), производит ревизию вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992-1995 года и подставляет Белград под иск за возмещение военного ущерба.