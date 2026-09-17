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Царьград

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Минцифры ведет переговоры с Apple о подключении 5G для iPhone

Минцифры ведет переговоры с Apple о подключении 5G для iPhone

Минцифры РФ обсуждает с Apple возможность подключения 5G для iPhone. Максут Шадаев рассказал о переговорах, учитывая недавний запуск сетей пятого поколения в России.

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