РИА: артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили САУ "Дана" ВСУ

Расчет орудия "Гиацинт-Б" российской группировки войск "Днепр" уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Дана" производства Чехословакии на позиции в Запорожской области.
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