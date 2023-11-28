Актриса Яна Сексте с мужем отпраздновала годовщину свадьбы

Актриса Яна Сексте с мужем композитором Дмитрием Мариным отпраздновала годовщину свадьбы. Она опубликовала в соцсетях пост, посвященный этому событию, который прокомментировал ее экс-супруг артист Максим Матвеев.
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