Юрист прокомментировала новые правила выдачи загранпаспортов призывникам

Электронная повестка в армию может стать основанием для отказа в выдаче загранпаспорта за рубежом.МИД России опубликовал проект приказа «О порядке выдачи заграничных паспортов в консульских учреждениях РФ».
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