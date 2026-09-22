Любителей кофе с сигаретой по утрам предупредили о двойной угрозе здоровью

Кофе с сигаретой по утрам существенно увеличивает нагрузку на организм, предупредила терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Врач назвал причи...
- Диетологи призвал...
- Россиян предупред...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым