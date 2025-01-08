Bloomberg: цены на подержанные часы Rolex побили минимум с 2021 года

Стоимость самых популярных подержанные модели часов Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet по итогам 2024 года снизились до самого низкого уровня с 2021 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение британской платформы для торговли часами Subdial.
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